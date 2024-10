Styrer Avenir mot børs

Gassrederiet har engasjert meglerhusene Clarksons Securities og DNB Markets som finansielle rådgivere i prosessen.

Planen er at Avenir LNG skal spinne av lagringsterminalen som det eier på Sardinia, Higas LNG, til et nytt selskap kontrollert av dagens hovedaksjonærer Stolt-Nielsen, Golar LNG og Höegh Evi.

Transaksjonen planlegges strukturert slik at Avenirs verdijusterte egenkapital pr. aksje fortsatt skal ligge rundt 1,10 dollar.

Shipping og trading

Etter at selskapet har kvittet seg med terminalen ønsker styret at Avenir LNG skal konsentrere seg om LNG-shipping og -trading med eierskap og drift av bunkringsskip.

Kapitalutvidelsen på 50 millioner dollar, tilsvarende 530 millioner kroner etter dagens vekslingskurs, er garantert av Stolt-Nielsen. Pengene er ment å settes inn som egenkapital i to nybygg på 20.000 kubikkmeter.

I tillegg har selskapet opsjoner på ytterligere to fartøyer av denne typen. Hvis disse erklæres øker Avenirs flåte til ni skip. Bruk av opsjonene vil aktualisere en utvidelse av emisjonen.

Adm. direktør Jonathan Quinn viser til at flåten som drives på flytende naturgass ventes å øke fra rundt 400 skip i fjor til over 1.000 skip i 2028, noe som vil øke etterspørselen etter bunkringsskip det neste tiåret.

– God mulighet

– Dette er en god mulighet til å refokusere og konsolidere selskapets strategi til shipping og handel ved å selge unna Higas, sier Quinn.

Han mener transaksjonen vil styrke Avenir LNGs posisjon som en ledende, rendyrket eier av LNG-bunkersfartøyer og bane vei for et mer strømlinjeformet og konkurransedyktig selskap som har en strategi for å utnytte gunstige markedsforhold ved å utvide flåten.

I dag er Avenir notert på OTC-listen i Oslo der aksjen sist ble omsatt til kurs 10 kroner, noe som verdsetter selskapet til 1.820 millioner kroner.