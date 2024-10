Container-korreksjon etter avblåst streik

Aksjekursen i MPC Container Ships faller rundt 8 prosent på Oslo Børs fredag. I København faller containergiganten Maersk tilsvarende. I Tyskland er Hapag-Lloyd-aksjen ned 12 prosent.

Årsaken er at den store havnestreiken i USA ble mer kortvarig enn forventet. Tidligere i uken gikk rundt 50.000 havnearbeidere til streik på rundt 40 havner, fra Maine til Texas. Dette var den første havnestreiken i USA på nesten 50 år.

Fredag ble det kjent at partene har nådd en tentativ enighet om 62 prosent lønnsøkning over seks år. Foreningen «The International Longshoremen's» hadde i utgangspunktet et krav om 77 prosent lønnsøkning, ifølge Reuters. Avtalen gjør at streiken avbrytes etter tre dager.

– Vi fikk bare tre dager med streik. Da blir ikke effekten i containermarkedet veldig stor. Alt annet likt kommer nok ratene til å falle fremover, sier analytiker Fredrik Dybwad i Fearnley Securities og fortsetter:



– Én uke med streik ville ført til 4-5 uker med havnekø. Nå blir det kanskje bare én uke.



FORKLARER: Analytiker Fredrik Dybwad i Fearnley Securities. FOTO: Iván Kverme

Dårligere tider

Containerratene har vært på hell siden i sommer. Nedgangen kommer etter en kraftig oppgang fra lave nivåer ved nyåret. Drewry Container Index er ned fra rundt 5.900 dollar dagen i juli til rett i underkant av 3.500 dollar dagen nå.

– Ratene har falt de seneste ukene. Før sommeren var det mye volumer. Peak-sesongen er egentlig nå, men volumene er lavere på grunn av aktiviteten før sommeren, sier analytikeren.

Bedre for MPC

Bevegelsene i spotratene påvirker MPC-aksjen selv om rederiet for det meste seiler på faste kontrakter. I spotmarkedet i segmentet for de mindre containerskipene som MPC eier, er situasjonen noe bedre. Ifølge Dybwad ligger disse ratene nå på rundt 20.000 dollar dagen. I seneste presentasjon fra MPC kommer det frem at rederiets faste kontrakter for andre halvår 2024 gir en rate på 26.037 dollar dagen.

– MPC står litt sterkere og det fundamentale bildet for disse mindre skipene ser bedre ut med tanke på flåtevekst, sier analytikeren.

Fredagens kraftig kursnedgang i MPC gjør at kursoppgangen i dagene i forkant av streiken nå er borte. Den seneste måneden er aksjen opp 12 prosent. Hittil i år er aksjen opp 116 prosent, inkludert utbytter.

Stjerneinvestor solgte

Da MPC-aksjen bunnet ut tidlig på året kjøpte Harald Moræus-Hanssen aksjer i rederiet. Han omtrent doblet pengene sine på traden. Moræus-Hanssen begynte å selge MPC-aksjer i midten av september og har nå solgt seg nesten helt ut. I mai eide han 1,75 millioner aksjer. Nå eier han bare 25.000 aksjer.