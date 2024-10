Onsdag presenterte Stolt-Nielsen sine kvartalstall, noe som endte med et kursfall på 6,8 prosent, etterfulgt av en nedgang på ytterligere 1,4 prosent dagen etter. Rederiet fikk et nettoresultat på 99,2 millioner dollar etter inntekter på 732,8 millioner dollar i tredje kvartal.

Kjøpsmulighet

Clarksons-analytiker Frode Mørkedal understreker at Stolt-Nielsen-aksjen har falt fra over 500 kroner i juli til 360 kroner, en nedgang på 28 prosent. Selv om selskapets kvartalsresultater var skuffende, mener Mørkedal at den siste tids kursfall representerer en attraktiv kjøpsmulighet for investorer. Ledelsens guiding om en nedgang på 7-11 prosent i gjennomsnittlige TCE-rater på kvartalsbasis var trolig mer enn markedet regnet med.

I en ny analyse fra Clarksons gjentar han sin kjøpsanbefaling, og opererer med et kursmål på 500 kroner.

Analysefakta Aksje: Stolt-Nielsen

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 500 (500)

Mørkedal forventer at spotmarkedet for kjemikalietankere vil komme seg de neste månedene, delvis støttet av et sterkere råolje- og produkttankmarked, noe som kan redusere tilgjengeligheten av såkalt «svingtonnasje».

«Makroøkonomiske faktorer som lavere renter og stimulanstiltak i Kina forventes å bidra til generell økonomisk vekst og øke kjemiske sjøfraktvolumer», skriver Mørkedal i sin analyse.

Clarksons konkluderer med at Stolt-Nielsen forblir attraktivt priset på dagens nivå, og selv om analytikeren justerer estimatene noe ned, er dommen at Stolt-Nielsen fortsatt handles til attraktive multipler. Basert på meglerhusets estimater verdsettes aksjen til en EV/EBITDA på 4,2 for 2025 og 4,1 for 2026.

Flere venter kursoppgang

Torsdag var både DNB Markets og SEB med oppdateringer, hvor de kuttet kursmålet på Stolt-Nielsen etter selskapets kvartalstall. Begge meglerhusene anbefaler fremdeles aksjen, og opererer med nye kursmål på henholdsvis 530 kroner og 465 kroner.

Fredag omsettes Stolt-Nielsen-aksjen for 366 kroner, opp 2,7 prosent. For at Clarksons kursmål skal innfris må aksjen stige ytterligere 36 prosent.