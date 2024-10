Bilfraktrederiet Höegh Autoliners fraktet 1,1 millioner kubikkmeter (cbm) last på pro rata-basis i september og 3,4 millioner cbm i løpet av de tre siste månedene, går det frem av en oppdatering tirsdag morgen.

Gjennomsnittlig bruttorate i september landet på 100,50 dollar pr. cbm, 4,4 prosent høyere enn snittraten i andre kvartal. De siste tre månedene ga en snittrate på 101,50 dollar pr. cbm.

Store svingninger

Nettoraten var i snitt 83,80 dollar pr. cbm i september, 0,7 prosent opp sammenlignet med andre kvartal. Siste tre måneder var nettoraten i snitt 86,70 dollar pr. cbm. Omtrent 75 prosent av lasten som ble transportert var under langtidskontrakter med strategiske kunder.

– Vi fortsetter å se sterk kundestøtte, og for tredje måned på rad oppnådde vi en brutto fraktrate på over 100 dollar pr. kubikkmeter i september. Vi forventer fortsatt å se volatilitet i de månedlige volumene og ratene, avhengig av faktorer som handel og lastemiks, skipenes posisjon og vedlikeholdsplaner for skipene, kommenterer adm. direktør Andreas Enger.