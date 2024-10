Nytt Hunter-tap

Til sammen beløper tapene de fire siste månedene seg til cirka 4,6 millioner dollar, tilsvarende nær 50 millioner kroner.

Hunter Group oppnådde en gjennomsnittlig timecharter-inntjening i spotmarkedet på 37.510 dollar pr. skip pr. dag i forrige måned, mens raten selskapet betaler for de to VLCC-ene som er leid inn ligger på 51.750 dollar.

Kontraktene om innleie av skipene løper fast i tre år.

– Ingen overraskelse

«Det bør ikke komme som en overraskelse på noen at tankmarkedet er volatilt og preges av sesongmessige svingninger», sa Hunter-sjef Erik A.S. Frydendal til Finansavisen da han kommenterte august-resultatet for en drøy måned siden.

Oljeetterspørselen er typisk lavere i sommermånedene enn om høsten og vinteren. Da blir også fraktbehovet lavere, noe som påvirker ratene negativt, påpekte han.

Frydendal viste til at markedet historisk sett bedrer seg utover høsten på grunn av økt etterspørsel fra raffineriene som skal produsere fyringsolje.

Ifølge Clarksons Securities er spotraten for en moderne VLCC-er nå 44.400 dollar dagen, mens snittinntjeningen hittil i år oppgis til 47.100 dollar dagen, 5.300 dollar mindre enn på samme tid i fjor.

«Tankratene svinger betydelig, og historisk når de et bunnpunkt rundt 10. august. Selskapet er kapitalisert for å tåle en lengre tørkeperiode, og dagens rater endrer ikke mitt syn på tankmarkedet de neste tre årene», sa Hunter Groups styreleder Morten Astrup til Finansavisen 8. august.

Mandag formiddag ble Hunter-aksjen handlet til 2,025 kroner. Børsverdien av selskapet er nå 273 millioner kroner.