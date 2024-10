Siden årsskiftet har Western Bulk Chartering-aksjen falt 29 prosent til 18,35 kroner på Oslo Børs. Det var status tirsdag formiddag.

Bare siden den siste børsmeldingen fra selskapet 10. oktober er aksjen ned 20,2 prosent. Der varslet rederiet om svake utsikter og at det ikke var aktuelt å betale utbytte for tredje kvartal.

Et relativt svakt Atlanterhavsmarked og lav volatilitet i fraktratene er ifølge Western Bulk hoveddriverne bak at det ikke ble erklært utbytte for tredje kvartal.

TØRRLASTSJEF: Adm. direktør Torbjørn Gjervik. Foto: Kolonihaven

Kostnadskutt

24. september skrev Finansavisen at rederiet, som kontrolleres av Christen Sveaas' Kistefos, vil kutte staben med cirka 15 ansatte for å bli mer konkurransedyktig.

Nedbemanningen planlegges gjennomført ved oppsigelser og sluttpakker. Av børsmeldingen for knappe to uker siden fremgår det at administrasjonskostnadene skal reduseres med rundt 3 millioner dollar til 22 millioner dollar. Dette er den beregnede helårseffekten som skal slå inn fra 2025.

«Jeg mener dette er noe selskapet må gjennom for å bli den beste tørrlastoperatøren i verden», sa rederiets nyansatte adm. direktør Torbjørn Gjervik.



«Hensikten er at vi skal bli mer effektive samtidig som vi reduserer vår kostnadsbase. For å få til det spisser vi organisasjonen», sa Gjervik.

På plussiden

Rederiets forrige sjef Hans Aasnæs sluttet sist vinter etter fem år i selskapet og ble erstattet av styremedlem Ørjan Svanevik som var konstituert i stillingen ut august.

Det tidligere utbytteselskapet fikk et underskudd på 15,6 millioner dollar i fjor, ned fra pluss 66 millioner dollar i 2022.



I år er Western Bulk Chartering tilbake i pluss, om enn med små tall sammenlignet med omsetningen. Resultatet på bunnlinjen endte i første halvår på 2,5 millioner dollar etter driftsinntekter på 647,4 millioner dollar. EBITDA-bidraget var 2,4 millioner dollar .

Western Bulk Chartering har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Singapore, Dubai, Casablanca, Seattle og Santiago.

