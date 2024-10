I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Jørgen Lian at Hafnia har et attraktivt potensiale til tross for en viss nedgang.

Etter et sterkt første halvår ligger de gjennomsnittlige produkttankratene for tredje kvartal 20 prosent over femårsgjennomsnittet, og markedet forventes å forbedres mot årsslutt grunnet sesongmessig etterspørsel. Lian forventer at veksten i tonnmil for 2024 vil overstige tilbudsveksten betydelig.

Forventet utbytteavkastning for de neste tolv månedene estimeres til seksten prosent, med en utbetalingsandel på nitti prosent.

Analysefakta Aksje: Hafnia

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 96 (105)

Korttidsestimatene er nedjustert basert på oppdaterte rater og drivstoffspreader. For 2024 nedjusteres justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) med syv prosent, mens 2025–2026 forblir uendret.

Tredje kvartals justerte driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) er ventet fire prosent under konsensus, med estimert flåtebred TCE på 31.700 dollar pr. dag.

Til tross for en sesongmessig nedgang, anses fundamentale forhold som sterke med gode utsikter for videre utbytteutbetalinger.

Lian gjentar kjøpsanbefalingen, men nedjusterer kursmålet fra 105 kroner til 96 kroner. I 10-tiden onsdag står Hafnia i 69,25 kroner, som impliserer enn oppside 38,6 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.