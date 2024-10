I en analyse fra DNB Markets skriver analytiker Jørgen Lian at tankmarkedene er ventet å bedres mot slutten av året, med langsiktige fundamentale forhold som fortsatt er sterke.

Flåteveksten for tankskip er begrenset til tre prosent neste år, og mindre enn én prosent for VLCC-er, mens en aldrende flåte øker behovet for utskifting.

Estimert justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) for 2024 er nedjustert med elleve prosent grunnet endrede fraktpriser, konkurrentdata og oppdaterte drivstoffmarginer. For tredje kvartal er justert driftsresultat før ned- og avskrivninger estimert til er 234,9 millioner dollar, én prosent under konsensus.

Analysefakta Aksje: Frontline

Meglerhus: DNB Markets

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 340 (345)

Fokus er rettet mot guiding for fjerde kvartal, med forventede rater for VLCC-er på 50,4 tusen dollar pr. dag. For fjerde kvartal forventer analytikeren betydelige forbedringer i fraktmarkedet, til tross for at nåværende rater er i det normale sesongområdet.

Analytikeren tror at selv moderat etterspørselsvekst kan føre til høyere rater, og gjentar sin kjøpsanbefaling, men nedjusterer kursmålet til 340 kroner fra tidligere 345 kroner. Frontline omsettes i skrivende stund for 227,60 kroner — oppside på 49,4 prosent

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.