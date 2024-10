Selger Klaveness Ship Management

– Vi har funnet frem til en løsning der OSM Thome viderefører organisasjonen vi har i Klaveness Ship Management (KSH) slik at den integrerte og dedikerte driftsmodellen med Klaveness Combination Carriers som prinsipal kan fortsette. Samtidig får vi gjennom OSM Thome tilgang til skalafordeler, fleksibilitet og kapasitet til å investere i det som kreves av morgendagens ship management, sier adm. direktør i Torvald Klaveness Ernst A. Meyer.

Verdens tredje største

OSM Thome sysselsetter rundt 29.000 sjøfolk og 1. 600 landbaserte fagfolk, som betjener flere internasjonale ledende fraktgrupper. OSM Thome har mange store rederigrupperinger som kunder, blant andre Fredriksen-gruppen. Selskapet er store innen bulk og tank og er også det managementselskapet med størst offshore-portefølje.

Eierne i Arendal-baserte OMS Thome er Bjørn Tore Larsen, Oaktree og familien Eek Thorstensen.

I januar i fjor sto gründeren, Bjørn Tore Larsen, bak fusjonen mellom OSM Maritime Group og Thome Group. Etter denne fusjonen ble OSM Thome verdens tredje største ship management-selskap.

Konfidensiell pris

Ernst A. Meyer ønsker ikke å si noe om hvor mye OSM Thome betaler for KSH.

– Prisen er konfidensiell, men i henhold til verdivurderinger gjort i forkant av prosessen, sier han.

Torvald Klaveness Group selger 100 prosent av aksjene i KSH til OSM Thome. Datterselskaper av Klaveness Combination Carriers har samtidig inngått nye avtaler for skipsdrift for flåten sin med KSH, som nå er eid av OSM Thome. OSM Thome vil etablere et nytt kontor i Torvald Klaveness lokaler i Oslo som skal håndtere skipsledelse for Klaveness Combination Carriers. Transaksjonene er satt til å tre i kraft fra januar 2025.