Pumper ut utbytte

Höegh Autoliners leverte et nettoresultat på 193 millioner dollar i tredje kvartal. Det var 27 millioner dollar sterkere enn det konsensusestimatet fra analytikerne indikerte og 51 millioner dollar bedre i samme periode i fjor.

Bilskipsrederiet innkaller nå til ekstraordinær generalforsamling for å vedta et utbytte på hele 245 millioner dollar, tilvarende 2,68 milliarder kroner, for tredje kvartal. Det tilsvarer 1,2843 dollar pr. aksje. Samtidig foreslås det at aksjekapitalen nedsettes for å gi fleksibilitet til fremtidige utbyttebetalinger. Medregnet utbyttet for tredje kvartal vil eierne ha fått 1.117 millioner dollar – tilsvarende 12,25 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs - inn på konto siden september 2022.

Sterkt marked

Bilskipsmarkedet har vært sterkt de seneste kvartalene og Höegh Autoliners har benyttet det sterke markedet til å inngå en rekke nye kontrakter på høye ratenivåer med flere av rederiet sentrale kunder.

Rederiet har valgt å prioritere forutsigbarhet i form av kontraktsdekning og styrer mot et mål om at 80 prosent av lasten skal være kontraktsvolumer. Flere slike avtaler er i år forlenget til det som beskrives som attraktive nivåer og for lange perioder.

Tilbudssiden i markedet er fortsatt stram til tross for at ordreboken har gått kraftig i været det seneste året. Hovedtyngden av nybygg leveres først i andre halvår 2025 og utover i 2026/27/28. Selv har Höegh et stort investeringsprogram og rederiet har inngått avtale om bygging av 12 bilskip i den såkalte «Aurora»-klassen.

Höegh Autoliners-aksjen har gått som en kule etter at bilskipsrederiet var tilbake på Oslo Børs i november 2021. Aksjen er opp voldsomme 750 prosent i løpet av denne perioden. Også i år har pilene pekt oppover for Höegh Autoliners på børsen og aksjen er oppe sterke 74 prosent siden årsskiftet.

Höegh Autoliners (Mill.dollar) 3.kv./2024 3.kv./2023 Driftsinntekter 349 355 Driftsresultat 198 150 Resultat før og etter skatt 196 143 Resultat etter skatt 193 142



Saken oppdateres