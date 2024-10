Wallenius Wilhelmsen melder mandag morgen at selskapet har inngått en femårig avtale med en ikke-navngitt «ledende produsent av landbruks-, skogbruks- og veibyggingsutstyr».

Den flerårige frakt- og logistikkavtalen trer i kraft 1. desember 2024 og skal ifølge selskapet ha en verdi på omtrent 766 millioner dollar totalt, basert på forventede volumer over femårsperioden. Det tilsvarer om lag 8,4 milliarder norske kroner.



Ratene er i tråd med dagens markedsnivåer, og avtalen inkluderer et partnerskap om dekarbonisering, der kunden forplikter seg til å betale for innfasingen av grønne og fornybare drivstoff, opplyses det.

«Ved å styrke vårt langsiktige partnerskap med en viktig high and heavy-kunde, reflekterer avtalen kundens behov for å sikre forutsigbar langsiktig sjøkapasitet og engasjement for å dekarbonisere sin forsyningskjede», kommenterer kundedirektør Pia Synnerman i meldingen.

«Denne fornyede avtalen komplementerer det eksisterende logistikk- og digitale forsyningskjedeomfanget vi allerede tilbyr dem globalt, inkludert vårt integrerte tjenestetilbud der vi styrer produkt- og informasjonsflyt langs hele forsyningskjeden ut fra deres fabrikker til havner i destinasjonsregioner», kommenterer hun videre.