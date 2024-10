I en ny analyse fra Clarksons skriver analytiker Roald Hartvigsen at Bonheurs resultater for tredje kvartal var betydelig sterkere enn forventet, hovedsakelig drevet av økte inntekter fra segmentene for fornybar energi og vindtjenester.

Analysefakta Aksje: Bonheur

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 290 (285)

EBITDA-resultatet endte på 938 millioner kroner, en økning på 17,2 prosent på årsbasis, mot et konsensusestimat på 776 millioner kroner. Nettoresultatet var på 350 millioner kroner, over femti prosent høyere enn konsensus.

På bakgrunn av de solide tallene har Clarksons oppjustert kursmålet fra 285 til 290 kroner, samtidig som analytikeren velger å opprettholde sin holdanbefaling. Kursmålet innebærer en rabatt på omtrent 25 prosent til netto verdijustert egenkapital på 386 kroner pr. aksje.

Hartvigsen understreker at fornybar energi og vindtjenester presterte bedre enn forventet, mens cruise-segmentet skuffet. Mens tallene for andre kvartal overrasket på grunn av positive engangseffekter, reflekterer tallene for tredje kvartal tilsynelatende solid underliggende drift, med positive utvikling i nøkkelsegmenter.

Aksjen ble sist omsatt for 279 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.