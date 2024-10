Nedjusterer i tank

Shippingaksjene fortsetter å falle for fjerde uke på rad. Siden mandag 7. oktober er John Fredriksens tankrederi Frontline ned 18,7 prosent til 217 kroner.

Nå nedjusterer meglerhuset Clarksons Securities' shippingteam sine rateforventninger for tankflåten etter at VLCC-ratene bare har steget fem prosent, mens spotinntjeningen for LR2-skip har falt 24 prosent den siste måneden.

Samtidig har spotratene for store LNG-tankere rast 43 prosent mens fallet for de største tørrlastskipene, capesize-carriere, er enda kraftigere; hele 50 prosent.

Kutter fra 14 til 22 pst.

Sentimentet beskrives som «skjørt» på grunn av en svak økonomisk utvikling i Kina, spenningen i Midt-Østen og det forestående presidentvalget i USA.

Som følge av dette velger Clarksons Securities nå å nedjusterte sine rateforventninger for tankflåten.

For moderne stortankere i 300.000-dødvekttonnsklassen med renseutstyr i form av scrubbere tror analytikerne at spot-inntjeningen neste år vil havne på 87.000 dollar pr. skip pr. dag. Og spotmarkedet ventes å svekke seg ytterligere, til 79.000 dollar, i 2026.

I snitt reduseres rateforventningene for råoljetankskip med 14 prosent og for produkttankskip med 22 prosent.

Men verdsettelsen av tankrederiene som er notert på børs betraktes fortsatt som svært attraktiv. Samtidig understreker analytikerne at fraktmarkedet kan få en opptur dersom oljetilførselen fra Iran reduseres og erstattes med volumer fra land som Saudi-Arabia.

En slik dreining kan ifølge en oppdatering mandag gi et potensielt rateløft på vel 20 prosent.