Nedtur for Wallenius Wilhemsen

Resultatet var 20 millioner dollar svakere enn i tredje kvartal i fjor og 56 millioner dollar svakere enn i andre kvartal i år, som begge var blant bilskipsrederiets beste kvartalsresultater noensinne.

Til tross for noe svakere resultater enn i andre kvartal så var bilskipsvolumene sterke også i tredje kvartal og opp sammenlignet med første kvartal, som ble hardt rammet av problemene i Rødehavet.

Konsernsjef Lasse Kristoffersen er godt fornøyd med resultatet i tredje kvartal.

– Alle forretningsenheter presterer godt, og aktivitetsnivået er høyt i hele organisasjonen. Hittil i år har alle segmentene levert bedre enn i 2023, sier han.

Opptur på børsen

Wallenius Wilhelmsen har tjent solid med penger de seneste årene i et til tider knallsterkt bilskipmarked, selv om resultatene ikke alltid har nådd opp til forventningene. På børsen har pilene stort sett pekt oppover etter at aksjekursen bunnet ut på 8 kroner i mars 2020. Justert for utbytte har aksjen gått hele 15-gangeren i løpet av denne perioden og så langt i år har kursen steget med meget sterke 57,5 prosent.

Wallenius Wilhelmsen er i full gang med å forhandle nye kontrakter med kundene og hele 45 prosent av kontraktsporteføljen skal fornyes i løpet av 2024. Ratene på kontraktene som ble reforhandlet i 2023 for 2024 ligger 20 til 100 prosent høyere enn de nivåene de har ligget på tidligere.

Skyhøy kontraheringsaktivitet.

Ordreboken i bilskipsegmentet har skutt i været i løpet av de seneste par årene og den har nå kommet opp i hele 40 prosent av totalflåten. Ordreboken kommer til å vokse videre uten at det vil bli et stort problem for Wallenius Wilhelmsen på kort sikt. Rederiet kommer til å være mer enn 100 prosent utsolgt når 2024 er omme og det tror analytikerne at de vil være i minst to år fremover.

Wallenius Wilhelmsen (Mill.dollar) 3.kv./2024 3.kv./2023 Driftsinntekter 1.353 1.311 Driftsresultat 328 335 Resultat før og etter skatt 274 285 Resultat etter skatt 259 279



Saken oppdateres

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30