Stuper på børsen

«De underliggende resultatene for tredje kvartal var stort sett i tråd med konsensusforventningene, men vårt helhetsinntrykk av tredje kvartalsrapporten er litt på den negative siden når vi tar hensyn til tilleggsavsetningene, noe høyere kostnader og begrenset entusiasme rundt forventningene til fjerde kvartal,» skriver DNB Markets-Analytiker Jørgen Lian i en Wallenius Wilhelmsen oppdatering.

Heller ikke Arctic Securities-analytiker Kristoffer Barth Skeie er spesielt entusiastisk. Han er mest bekymret over den svake utviklingen i high and heavy-segmentet. High and heavy-volumene falt i løpet av tredje kvartal til 23 prosent av totalvolumene til Wallenius Wilhelmsen og lavere har ikke disse volumene vært siden andre kvartal i 2023, da coronapandemien herjet som verst.

Barth Skeie har fortsatt kjøpsanbefaling på Wallenius Wilhelmsen med et kursmål på 162 kroner.

Børsfall

Wallenius Wilhelmsen har gått som en kule på børsen de seneste årene og også i 2024 har aksjen steget kraftig på Oslo Børs. Før tredje kvartals-tallene ble kjent i markedet onsdag morgen var aksjen opp rundt 50 prosent siden årsskiftet.

Onsdag ble imidlertid aksjekursen sendt kraftig ned. En snau time etter børsåpningen var aksjen ned 9,3 prosent til 108,5 kroner.

Wallenius Wilhelmsen-sjef, Lasse Kristoffersen, ønsker ikke å spekulere i årsakene til det kraftig kursfallet og han vil heller ikke si noe om kursfallet overrasker ham.

– Vi har lagt frem sterke tredjekvartalstall omtrent på nivå med rekordresultatet vi la frem i andre kvartal. Vi sier også at 2024 blir bedre enn 2023 og at vi venter sterke tall også til neste år. Jeg skal ikke spekulere i hvorfor aksjen faller, sier han.



Bunnen nådd?

Kristoffersen tror nå at bunnen er nådd i high and heavy-segmentet.

– Vi har sett lavere aktivitet i anleggssektoren og i jordbruk. Nedsiden bør nå være tatt ut og vi forventer at aktivitetsnivået vil ta seg opp igjen innenfor high and heavy når vi går inn i 2025.

Wallenius Wilhelmsen er i full gang med å forhandle nye kontrakter med kundene og hele 45 prosent av kontraktsporteføljen skal fornyes i løpet av 2024.

– Ratene på kontraktene vi har inngått det seneste året ligger betydelig over nivåene de har ligget på tidligere og det er langt fra slutt på de gode tidene når det gjelder transport av biler. Vi kunne løftet langt større volumer hvis vi hadde hatt større kapasitet, sier Lasse Kristoffersen