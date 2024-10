I en analyse fra Clarksons Securities skriver analytiker Pelle Bibow at han gjentar kjøpsanbefalingen for Solstad Offshore og opprettholder kursmålet på 55 kroner pr. aksje.

Estimatet for selskapets justerte driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) er oppjustert til 1.191 millioner kroner for 2024 fra tidligere 993 millioner kroner, og til 1.248 millioner kroner for 2025 fra 916 millioner kroner. Estimatene skal være basert på oppdatert guiding og sterk kontraktsdekning frem til 2025, inkludert nye kontrakter i Sør-Amerika.

Analysefakta Aksje: Solstad Offshore Meglerhus: Clarksons Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 55 (55)

Med nyutlyste utbytter fra Solstad Maritime og solide kontantstrømmer fra Solstads egne operasjoner, ser Clarksons en betydelig kontantstrøm utvikle seg i årene fremover.

Selv om utbytterestriksjoner gjelder frem til Normand Maximus-kravet er løst, anslår Bibow at selskapets kontantbeholdning innen utgangen av 2026 kan utgjøre over 83 prosent av dagens markedsverdi, med et potensielt ekstraordinært utbytte på 15 til 17 kroner pr. aksje.

Bibow anslår at om lag 80 prosent av inntektene for 2025 nå er sikret gjennom kontrakter, selv om risiko fortsatt gjenstår for Normand Maximus, som mangler langsiktig avtale.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.