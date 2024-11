Clarksons Securities-analytiker Frode Mørkedal senker estimatene for Klaveness Combination Carriers som følge av svakere markedsutsikter for produkttankere og flere driftstansdager.

Kursmålet senkes fra 125 til 110 kroner, samtidig som Mørkedal gjentar sin kjøpsanbefaling. Han mener aksjen fremdeles fremstår som attraktiv, med en forventet direkteavkastning på ti prosent og en selskapsverdi/EBITDA på 5,4 for 2025.

Analysefakta Aksje: Klaveness Combination Carriers

Meglerhus: Clarksons Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 110 (125)

I tredje kvartal 2024 meldte Klaveness Combination Carriers KCC om et EBITDA-resultat på 32,6 millioner dollar og betalte et utbytte på 0,30 dollar pr. aksje – i tråd med forventningene. For fjerde kvartal 2024 anslås CABU-rater på 28-29.000 dollar pr. dag og CLEANBU-rater på 31-33.000 dollar pr. dag.

Prognosene for 2025 indikerer et EBITDA-resultat på 122 millioner dollar, nedjustert fra 135 millioner dollar, samtidig som avskrivningskostnadene ventes å øke med 15-20 prosent.

Torsdag omsettes aksjen for 84,40 kroner, ned 3,0 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.