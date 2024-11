Nytt ratefall i tank

Mandagens oppdatering fra Clarksons Securities viser at spot-inntjeningen for moderne 300.000-tonnere nå er nede i 38.500 dollar pr. skip pr. dag.'

Det er 11.100 dollar mindre enn Frontlines stortankflåte seilte inn i andre kvartal, et fall på 33,4 prosent. Hittil i år ligger snittinntjeningen ifølge Clarksons på 46.800 dollar, mot 52.600 dollar dagen på samme tid i fjor.

Frontlines nødvendighetsrate for å kunne drive sine 41 VLCCere i kontantmessig balanse ble ved fremleggelsen av andrekvartalsregnskapet oppgitt til 29.600 dollar pr. skip pr. dag.

Inntjeningen for de mellomstore suezmax-tankerne og LR2 aframax-tankere er også under press. Mandag kunne slike skip ifølge Clarksons leies ut for henholdsvis 43.500 og 35.200 dollar dagen.

Kursfall

I tremånedersperioden april-juni oppnådde John Fredriksens børsnoterte tankrederi en dagrate på 45.600 dollar for suezmax-ene og hele 53.100 dollar for skipene i aframax/LR2-flåten.

Frontlines cash break-even nivåer for disse størrelsessegmentene er henholdsvis 22 .300 og 21.200 dollar pr. skip pr. dag.

På Oslo Børs ble Frontline-aksjen mandag ettermiddag omsatt for 211,60 kroner, ned 2 kroner fra fredagens sluttkurs.

Siden toppnoteringen i mai er aksjen ned vel 30 prosent. På dagens kurs prises rederiet til 47 milliarder kroner.