Det skipseiende selskapet i Fredriksen-gruppen, SFL Corporation, har nå en kontraktsreserve på 4,7 milliarder dollar; over 50 milliarder kroner.

SFL Corp-sjefen Ole Hjertaker sier at det er en økning på nesten 50 prosent siden begynnelsen av 2004.

Veksten er en kombinasjon av nye skip og økt ordrereserve på eksisterende tonnasje.

Ifølge Hjertaker er en viktig faktor at selskapet har bygget opp en operasjonell plattform for drift av skipene. Den gjør SFL relevant for store logistikk-fokuserte aktører som Maersk, Hapag-Lloyd og Volkswagen.

God forutsigbarhet

To tredjedeler av ordrereserven er til kunder som har investment grade kredittrating, noe som gjør at det er svært god forutsigbarhet for kontantstrømmen fremover.

SFL har investert betydelig i skip med lavere karbonavtrykk, og 40 prosent av ordrereserven er knyttet til fartøyer med LNG-drift. I tillegg har selskapet prioritert oppgraderinger på eksisterende skip for å optimalisere drivstofforbruk og redusere utslipp.

Resultatet i tremånedersperioden juli–september ble 44,5 millioner dollar eller 34 cent pr. aksje, som var betydelig opp både fra andre kvartal i år og tredje kvartal i fjor og på linje med analytikerestimatene.

Mest til Fredriksen

Selskapet betaler et utbytte på 27 cent pr. aksje, det 83. kvartalsutbyttet i rekken.

De siste fire kvartalene beløper dividenden seg til cirka 139 millioner dollar, eller mer enn 1,5 milliarder kroner basert på dagens vekslingskurs. Av dette mottar John Fredriksens Hemen Holding over 300 millioner kroner. Hemen er største eier med cirka 19 prosent av selskapet.

SFL er børsnotert i New York. Flåten består av 81 skip og rigger, inkludert nybygg, i det selskapet anser som et historisk godt underliggende marked både for shipping og offshore.