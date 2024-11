Gigakontrakt for Flex LNG

– Dette er en stor avtale for Flex og vi er svært fornøyd med at vår nære relasjon til befrakteren nå betaler seg gjennom en forlengelse, sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Flex LNG.

Kalleklev kan ikke eksplisitt kommentere hvem befrakteren er, foruten at det er en såkalt supermajor, men Arctic Securities skriver i en Flex LNG-oppdatering torsdag at befrakteren sannsynligvis er BP. Fraktavtalene for de to skipene, «Flex Courageos» og «Flex Resolute», ble opprinnelig inngått i fjerde kvartal 2021 for en periode på 3+2+2 år, med oppstart i første kvartal 2022.

– På det tidspunktet var fraktratene solide og vi kommuniserer torsdag at raten for den nye perioden er enda høyere. Det er veldig god økonomi i dette for oss, sier Kalleklev.

Over 80.000 dollar dagen

Ifølge markedsaktører som shippingavisen TradeWinds har snakket med ligger ratenivået på godt over 80.000 dollar dagen.

Kontrakten er ifølge Flex LNG-sjefen strukturert slik at befrakter er økonomisk insentivert til å benytte seg av hele kontraktsperioden. I praksis vil det si at befrakter betaler en relativt høy rate i den faste perioden mot gunstigere forlengelseopsjoner, som øker sannsynligheten for en lengre periode.

– Nå har vi inngått en avtale fra 2029 frem til muligens 2039 med samme struktur. Vi forventer at perioden her kan strekke seg i hvert fall til 2036, men om perioden kun skulle gå til 2032 så får vi kompensert for dette og er fornøyd uansett, sier Kalleklev.

ELENDIGE RATER: Ratene for frakt av LNG har falt kraftig i høst. Foto: Flex LNG

Usedvanlig svakt spotmarked

I dag er spotmarkedet for frakt av LNG usedvanlig svakt for sesongen og ratene ligger nå på rundt 25.000 dollar dagen.

– Dette skyldes rett og slett for mye flåtevekst i forhold til volumvekst og dette presser fraktratene ned til opex-nivåer. Dette påvirker også de kortere perioderatene negativt ettersom flåteveksten er for høy den nærmeste perioden.

Kalleklevs anslag er at tonnasjeoverskuddet vil vare til cirka 2027 og Flex LNG har derfor posisjonert seg for dette gjennom lengre kontrakter.

– Balansen i fraktmarkedet vil avhenge litt av hvor fort rederne gir opp og sender damptonnasjen til spiker. Dette er allerede på overtid, spør du meg med tanke på utdatert teknologi og økt krav til karbonavtrykk.

Når det gjelder avtalen Flex annonserer torsdag er den fra 2029 så her har ikke spotmarkedet noe å si for ratenivået.

– Flåtebalansen ser fordelaktig ut i 2029 med tanke på økningen i eksportvolumer fra 2026. Samtidig er alternativet for befraktere å bestille nybygg hvor prisene fortsatt er på historisk høye nivåer. Da ble vi heller enig om en avtale som var fordelaktig for begge parter, sier Øystein Kalleklev.