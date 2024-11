Antallet containerskipsbestillinger har økt med over 50 prosent så langt i år, melder Veson Nautical, som peker på at sektoren er på vei mot et rekordsterkt år, drevet av høye befraktningsrater og en boom i kjølvannet av coronapandemien.

254 nybyggkontrakter er registrert hittil i år, en økning på cirka 52 prosent.

På samme tid i fjor var antallet 167, viser en ny rapport fra verdivurderingstjenesten VesselsValue.

I tillegg til de 254 nybyggbestillingene, er det så langt i år blitt levert 362 nye containerskip så langt i 2024, og ytterligere 169 containerfartøyer ventes å bli levert innen vi skriver 2025.

– Ser ut til å bli et rekordår

– Takket være post-covid-containerboomen ser 2024 ut til å bli et rekordår når det gjelder nye containerfartøyer som kommer inn på markedet, sier Rebecca Galanopoulos, senioranalytiker i VesselsValue.

Hun legger til at denne trenden ser ut til å fortsette de neste årene, gitt det høye antallet nye bestillinger i år.

Samtidig peker hun på en relativt lav fjerning av skip fra containermarkedet på grunn av god inntjening. Så langt i år er kun 48 fartøyer sendt til skraping, rundt 45 prosent færre enn i tilsvarende periode i fjor.

Gjennomsnittsalderen på den totale containerflåten er nå 12 år, ifølge Galanopoulos.

Blant nylige større nybyggkontrakter trekker hun frem danske A.P. Møller-Mærsks bestilling av ti nye containerskip i New Panamax-segmentet med en kapasitet på 16.000 containere (TEU).