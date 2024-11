Verdien på Okeanis Eco Tankers har falt nesten 30 prosent den siste måneden, drevet av lavere tankrater både i oktober og i starten av november. Selv om Clarksons-analytiker Frode Mørkedal ser positivt på utviklingen i 2025, har han nedjustert sine rateprognoser mot slutten av 2024.

Analysefakta Aksje: Okeanis Eco Tankers

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 365 (410)

I en ny analyse kutter Mørkedal kursmålet på aksjen fra 410 til 365 kroner, mens han gjentar kjøpsanbefalingen.

I tredje kvartal 2024 leverte Okeanis Eco Tankers et EBITDA-resultat på 37,9 millioner dollar, mot konsensus på 36,7 millioner dollar, mens utbytte pr. aksje var på 0,45 dollar. For fjerde kvartal forventer Clarksons et EBITDA-resultat på 38,8 millioner dollar og et resultat pr. aksje på 0,50 dollar, med hovedvekt på sesongmessig forbedring og lav flåtevekst i 2025, noe som støtter høyere rater.

Tirsdag omsettes aksjen for 258,50 kroner, uforandret fra mandagens sluttkurs.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.