Børsnedtur på fete resultater og skyhøye utbytter

– Aksjekurser har det med å svinge. Vi betaler ut høye løpende utbytter og totalavkastningen på børsen i år ligger på cirka minus 10,5 prosent, sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Flex LNG.

Kalleklev skulle naturligvis gjerne sett at avkastningen hadde vært positiv, men med tanke på «selloffen» i shipping- og energiaksjer i år så mener han at Flex LNG-aksjen har klart seg relativt bra.

– Det skyldes primært at vi har liten markedseksponering samt de kvartalsvise utbyttene.

Flex LNG har 12 av 13 skip på langsiktige kontrakter og inntjeningen i selskapet er lite påvirket av at markedet for frakt av LNG nå nærmest har kollapset. Spotratene er ned i rundt 25.000, som omtrent er på nivå med opex-nivåene for moderne tonnasje.

– Ja, vi har valgt å slutte skipene på lengre kontrakter for å sikre en god avkastning samtidig som vi tar ned risikoen mot spotmarkedet, hvor vi tror det er for mye skip i markedet de nærmeste årene. Slik sett er vi kjedelige i forhold til de fleste andre shippingaksjer hvor det som oftest er mye spoteksponering. Imidlertid er løpende utbytteavkastning nå kommet opp i 13 prosent grunnet lavere aksjekurs, så det burde være ganske spennende for de fleste investorer, sier Kalleklev.

Lav risiko

Flex LNG satt igjen med et justert overskudd på bunnlinjen på 28,7 millioner dollar i tredje kvartal. Resultatet er ifølge Kalleklev akkurat som forventet og helt i tråd med selskapets guiding.

– Det vi vil fremheve er at vi allerede nå slutter to skip på lengre kontrakter fra 2029 og utover. Som nevnt til Finansavisen forrige uke så tror vi disse to skipene vil seile med dagens befrakter frem til 2036 og potensielt til 2039. Dette gir jo veldig god forutsigbarhet i økonomien vår slik at vi kan fortsette å holde utbyttene høye og risikoen på den lave siden, sier han.