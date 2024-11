For alle nybyggene er det inngått leasingavtaler for perioder på opptil ti år fra de innlemmes i flåten og med kjøpsopsjoner til rundt dagens markedsnivå.

8,3 millioner dollar av bankgjelden ble frivillig tilbakebetalt i november, noe som reduserte utestående bankgjeld til 81 millioner dollar. Etter dette forfaller ingen avdrag før 2026.

– Selskapet har rekordhøy kontantbeholdning og vi trenger ikke cash for å skape vekst. Tvert imot – 12 nybygg over de neste årene, alle uten at vi behøver sette inn egenkapital, gir oss en enorm fleksibilitet, sier adm. direktør Lars Christian Skarsgård.

– Enten kan vi se på det som vekst eller så kan vi se på det som fornyelse. Dersom vi velger det siste så vil det kunne frigjøre betydelig med kapital.

Tørrlastrederiet endte tredje kvartal med et resultat på 17,9 millioner dollar før skatt, opp fra 15,3 millioner dollar i samme periode året før.

REDERISJEF: Lars Christian Skarsgård. Foto: Iván Kverme

– God avkastning

Resultatet inkluderte ekstraordinære gevinster på omtrent 6 millioner dollar knyttet til salgene av to skip og omorganiseringen av driften i forrige kvartal.

Den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag var 16.724 dollar i kvartalet.



Skarsgård synes resultatene er solide:

– Vi gjorde to gode salg og betaler ut en og en halv krone i dette kvartalet, så med dagens kurs synes det å være god løpende avkastning for aksjonærene. Norwegian Bulk tjener penger; det er det bare noen få operatører som greier om dagen.

Det ordinære kvartalsutbyttet er 0,50 kroner, mens det ble betalt et ekstraordinært utbytte på 1 krone i oktober.

Belships (Mill. dollar) 3.kv./24 3.kv./23 Driftsinntekter 68,7 89,9 EBITDA 27,0 33,0 Driftsresultat 23,6 22,3 Resultat før skatt 17,9 15,3 Resultat 19,3 13,9

Om utsiktene sier han: – Spotmarkedet har vært veldig svakt siste tiden og lange dollar-renter har steget betydelig. Det slår negativt inn på sentiment. Belships er imidlertid skånet for dette med faste renter. Og jeg tror vi har en robust plan for de fleste markedsforhold.

I tidlig handel torsdag ble aksjen omsatt marginalt opp til 18,50 kroner. Arctic Securities har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 25,80 kroner.