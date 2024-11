Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Securities gjentar kjøpsanbefalingen for 2020 Bulkers, men senker kursmålet fra 180 til 170 kroner, fremgår det av en ny analyse.

Han poengterer at tredje kvartal var et «straightforward» kvartal for tørrlastrederiet, etter optimalisering av gjeld og flåte tidligere i år. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) på 14,7 millioner dollar og utbyttet på 0,57 dollar pr. aksje i tredje kvartal var som ventet, skriver han. Utbyttet tilsvarer en annualisert avkastning på 17,2 prosent.

Med en Capesize-ekvivalent kontant breakeven-rate på rundt 6.900 dollar pr. dag og en kontantposisjon på 20 millioner dollar, tror Mørkedal at 2020 Bulkers kan fortsette å dele ut generøse utbytter, nærmest uavhengig av markedsforhold.

Analysefakta Aksje: 2020 Bulkers Meglerhus: Clarksons Securities Anbefaling: Kjøp (kjøp) Kursmål: 170 (180)

Han trekker frem at etterspørselen etter Capesize-skip har vært sterk på atlanterhavsmarkedet i år, støttet av økte jernmalm- og bauxittvolumer, og venter at Atlanterhavet vil fortsette å drive etterspørselsveksten i Capesize-segmentet.

FFA-markedet priser inn ytterligere rateoppgang, og analytikeren anslår Capesize-rater på 25.000 dollar pr. dag i 2025, økende til 29.000 dollar pr. dag i 2026.

Les også Doblet resultatet 2020 Bulkers mer enn doblet resultatet i tredje kvartal. Arctic Securities mener aksjen er billig og ser en oppside på 38 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.