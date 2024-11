Fredag har tre meglerhus lagt frem ferske analyser på Belships, som la frem tall på torsdag.

Nordea

I en analyse fra Nordea skriver analytiker Erik Hovi at Belships har en moderne flåte av Ultramax-skip som drar fordel av en fleksibel posisjon innen bulktransport. Selskapet har sikret betydelig time charter-dekning inn i 2024 på høye fraktrater, noe som gir stabil inntekt.

Han skriver videre at Belships datterselskap Lighthouse Navigation øker lønnsomheten og gir operasjonell fleksibilitet med lavere kapitalbinding enn tilsvarende selskaper. Hovi fremhever at selskapets rabatterte P/NAV vurdering er ubegrunnet, gitt det begrensede tilbudsvekstbildet i markedet og en forbedring i Panamax/mellomstørrelsesmarkedet.

Han gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 32 kroner.

Analytikeren ser minimal nedsiderisiko takket være selskapets moderne flåte og lave kontantbreakeven på 10.900 dollar pr. dag.

Clarksons Securities:

Analytiker Frode Mørkedal i Clarksons Securities nedjusterer kursmålet fra 30 til 28 kroner grunnet det ekstraordinære utbyttet og mindre justeringer i estimatene, men gjentar kjøpsanbefalingen.

I analysen skriver han at Belships har levert stabile resultater med en daglig TCE på 16.700 dollar i tredje kvartal og et driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 27 millioner dollar, noe under forventningene på 28 millioner dollar.

Selskapet meldte videre om et et ordinært utbytte på 0,50 kroner pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 1,00 kroner pr. aksje etter salg av to skip. Analytikeren oppjusterer flåteoppdateringen med levering av det første nybygget og inngåelse av en kontrakt for ytterligere ett nybygg, med levering planlagt i andre halvdel av 2027.

Analytikeren vurderer dagens NAV til 26 kroner pr. aksje, hvilket innebærer en rabatt på nesten 30 prosent sammenlignet med aksjekursen. Med en solid kontantbeholdning på rundt 120 millioner dollar ved årets slutt og attraktive vilkår knyttet til nybyggene, vurderes Belships som en balansert investeringsmulighet med høy oppside.

Fearnleys Securities

Analytiker Fredrik Dybwad i Fearnleys Securities skriver i sin analyse at Belships fremstår attraktivt verdsatt til tross for en krevende fraktmarkedssituasjon. Kursmålet nedjusteres til 29 kroner pr. aksje, fra tidligere 30 kroner, mens kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Selskapet handles til 0,7 ganger netto eiendelsverdi og en utbytteavkastning på 13 prosent, godt støttet av en moderne og ensartet flåte med en konkurransedyktig break-even på 10.900 dollar pr. dag. Belships har allerede sikret rater på 16.200 dollar pr. dag for 63 prosent av tilgjengelige dager de neste fire kvartalene, noe som gir solid grunnlag for videre utbyttebetalinger, skriver Dybwad.

Basert på en ettårig fremoverskuende NAV-vurdering og en forventet utbytteavkastning på 9 prosent for 2025, mener Dybwad at dagens aksjekurs gjør Belships til en attraktiv investeringsmulighet.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.