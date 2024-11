I en analyse fra Fearnley Securities skriver analytiker Fredrik Dybwad at 2020 Bulkers fortsetter å levere solide avkastninger selv i utfordrende markeder. Det ble nylig annonsert et månedlig utbytte på 15 cent for oktober, noe som tilsvarer en årlig direkteavkastning på 14 prosent basert på gjennomsnittlig 5TC-indeks på 21.000 dollar pr. dag, ifølge analysen.

Dybwad skriver videre at det lave kostnadsnivået på 11-12.000 dollar pr. dag sikrer selskapet solide marginer i ethvert tørrbulkmarked. Han peker også på en stabil tilbudsside med en Capesize-ordrebok på kun 7 prosent av eksisterende flåte, noe som gir støtte til markedene på lengre sikt. Analytikeren opprettholder sitt kursmål på 180 kroner pr. aksje og gjentar kjøpsanbefalingen.

Analysefakta Aksje: 2020 Bulkers Meglerhus: Fearnley Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 180 (180)

Videre bemerker Dybwad at 2025 kan se en moderat flåtevekst på 2 prosent og en videreføring av tonnmilvekst, drevet av prosjekter som Simandou i Guinea og økende brasiliansk jernmalmeksport. Selv små positive markedsendringer kan dermed løfte ratene.

Med en estimert direkteavkastning på 14 prosent for 2025 og en moderne flåte mener han at dagens prising på linje med NAV, som er beregnet til 151 kroner pr. aksje, er rettferdig.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT og justert av Finansavisens journalister.