Det skipseiende selskapet Ocean Yield med base på Fornebu vokser kraftig og sitter nå med en flåte på 72 skip og nybygg som alle er utleid på lange kontrakter.

Tilsammen summerer fraktavtalene seg opp til 4,5 milliarder dollar, tilsvarende nær 50 milliarder kroner. Den gjennomsnittlige løpetiden er ti år.

Av dette gjelder cirka 18 milliarder kroner kontrakter som er inngått for 12 LNG-tankere Ocean Yield nylig har kjøpt seg inn i, pluss avtaler om 15 års utleie av åtte nye newcastlemax bulkcarriere til det belgiske rederiet CMB.TECH.

LNG-tankerne frakter flytende naturgass for store europeiske energiselskaper.

REDERISJEF: Andreas Røde. Foto: Privat

– Passer godt

– Transport av LNG passer godt med vår strategi om å investere i langsiktige, stabile kontantstrømmer til solide motparter, sier Ocean Yields adm. direktør Andreas Røde.

Han mener LNG-transaksjonen vil være «transformerende» for Ocean Yield ved at den introduserer et nytt segment til porteføljen med sterke partnere og sluttbrukere.

Det var i sommer selskapet inngikk avtalen som gir en indirekte interesse på 34 prosent av aksjene i France LNG Shipping. Gjennomføringen av kjøpet ventes å skje i desember etter at alle regulatroriske godkjennelser nå er på plass.

Avtalen er strukturert slik at Ocean Yield kjøper seg inn i Geogas LNG, som er 50 prosent partner med japanske Nippon Yusen Kaisha - NYK - i France LNG Shipping.



Medregnet nybygg vil France LNG Shipping i 2027 sitte med en flåte på 12 store LNG-tankskip som alle kommer til å være beskjeftiget på kontrakter av minimum 10 års varighet.

USA-eier

Newcastlemax-flåten er sikret beskjeftigelse gjennom 15-årige bareboat-kontrakter til CMB.TECH, som har opsjoner til å kjøpe skipene ved utløpet av leieperioden.

Prisen pr. skip er avtalt til 57,6 millioner dollar etter en selgerkreditt som kan anslås til 10 prosent. Verftsprisen ligger trolig rundt 64 millioner dollar. Hele serien på åtte fartøyer bygges i Kina.

Det amerikanske investeringsselskapet KKR la høsten 2021 inn et bud på det da Kjell Inge Røkke-kontrollerte Ocean Yield. Budet på 41 kroner pr. aksje priset selskapet til 7,2 milliarder kroner og resulterte - inkludert utbytte - i en gevinst på nærmere 6 milliarder kroner for Aker Capital.

Styret i Ocean Yield har besluttet å betale et utbytte på 60 millioner dollar etter tredje kvartal. Dette er første gang selskapet betaler utbytte i år.





