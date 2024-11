LNG-rederiet Cool Company leverte i tredje kvartal et driftsresultat på 38,9 millioner dollar, ned fra 41,4 millioner fra forrige kvartal, og 48,3 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningen endte på 82,4 millioner dollar. Tre skip gjennomgikk planlagt dokking i løpet av kvartalet.

Resultatet før skatt gikk tilbake fra 39,2 millioner til 8,1 millioner, tilsvarende en nedgang på 78 prosent.

Nedgangen skyldes hovedsakelig verdifall i rente-swapper, opplyses det. I regnskapet er det bokført et tap på 12,5 millioner dollar på derivater.

– Vinterens marked forventes å bli påvirket av ugunstige kortsiktige handelsdynamikker og levering av skip i fjerde kvartal. Hvis det finnes et lyspunkt i dagens marked, er det utfasing av dampturbin-skip fra flåten. Disse faller av i en takt på 20–30 skip pr. år, kommenterer adm. direktør Richard Tyrrell.

Styret utbetaler et utbytte på 15 cent pr. aksje for kvartalet, og samtidig er det godkjent et tilbakekjøpsprogram på 40 millioner dollar.