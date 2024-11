I tredje kvartal tapte Hunter Group 3,4 millioner dollar på sin stortanksatsing. Kontantbeholdningen er redusert med 4 millioner dollar til 10,5 millioner dollar i løpet av tremånedersperioden juli-september.

Etter fremleggelsen av tredjekvartalstallene torsdag falt aksjen videre og var i 13-tiden ned nye 9,5 prosent. Dermed er børsverdien av selskapet redusert til 184 millioner kroner. Hittil i år er kursfallet 36,2 prosent.

Utover dagen hentet imidlertid aksjen seg inn igjen.

Da optimismen i tankmarkedet var på topp for et halvt år siden, i slutten av mai, ble aksjen omsatt for det dobbelte av kursen midt på dagen torsdag.

– Så langt har vintermarkedet underprestert våre forventninger, konstaterer adm. direktør Erik A.S. Frydendal i kvartalsrapporten.

Men han ser tregn til lysning:

– Økende global oljeetterspørsel, minimal flåtevekst, et potensielt oppsving i kinesisk oljeimport og indikasjoner på en «maksimalt trykk»-strategi fra USA mot Iran antyder at vi kan ha passert Kapp det gode håp, skriver Frydendal.

Ratehopp på 50 pst.

Hittil i fjerde kvartal er timecharter-inntjeningen pr. skip pr. dag på indekskontraktene Hunter har avtaler om 38.300 dollar, en økning på 15 prosent sammenlignet med gjennomsnittet i tredje kvartal.

Men det er fortsatt et stykke igjen til nødvendighetsraten som kreves for at selskapet skal få dekket sine kostnader til de to skipene som er leid inn til 51.750 dollar pr. skip pr. dag.

I rapporten viser Hunter til at dagraten i spotmarkedet nå har strammet seg ytterligere til og i øyeblikket ligger på 46.000 dollar, en oppgang på 50 prosent i løpet av de to siste ukene.