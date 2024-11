– Dette er det aksjonærene som bestemmer, men det viktigste hinderet for en fusjon er i alle fall ryddet av veien, svarer konsernsjefen.

STRIDENS KJERNE: Subsea- og konstruksjonsskipet «Normand Maximus». FOTO: BERNT SORTLAND

Selskapet opplyser i tillegg at en kontrakt som ble inngått for «Normand Maximus» torsdag vil ha en positiv engangseffekt i regnskapet på rundt 500 millioner kroner.

Tok pantet og solgte til Aker

Det avanserte subseaskipet «Normand Maximus», som kostet nærmere 4 milliarder kroner å bygge, ble opprinnelig finansiert av et syndikat bestående av DNB, NIBC, Swedbank, GIEK og Eksportkreditt Norge.

Det var eid av Maximus Limited, hvor den britiske fondsforvalteren AGC Equity Partners var største eier gjennom MYF Maximus. Skipet var leaset av Solstad Offshore.

Etter at skipet mistet et svær kontakt med Saipem i 2020, tiltrådte kreditorene pantet i skipet. Eieren av skipet saksøkte imidlertid bankene og ba om rettens medhold i at kreditorene ikke kunne tiltre pantet og overta eierskapet. Da stod det igjen et restkrav på 194 millioner dollar som eieren krevde utbetalt – et krav som Solstad Offshore garanterte for. Rettsprosessene i Norge og Cayman Island knyttet til dette har vært gjeldende frem til nå.

Skipet ble så solgt til det Aker-tilknyttede selskapet AMSC for rundt 1,55 milliarder kroner, og Solstad Offshore fortsatte å leie det på en bareboat-avtale.

Som en del av refinansieringen som nylig ble gjennomført i Solstad Offshore, ble skipet lagt inn i Solstad Maritime, med oppgjør i aksjer.

Kravet fra den tidligere eieren bestod imidlertid, og i forbindelse med restruktureringen ble forfallet for kravet skjøvet ut i tid.

Samtidig ble det forhandlet frem nye vilkår der Solstad fikk en rett til å kjøpe ut kravet for 200 millioner kroner. Dette forutsatte at långiverne vant frem i retten om hvem som eide hadde eiendomsrett til aksjene i Maximus Limited.

Nye kontrakter

Fredag meldte også Solstad Offshore at rederiet har inngått flere nye kontrakter og forlengelser av eksisterende kontrakter som til sammen utgjør en verdi på om lag 60 millioner dollar, tilsvarende vel 660 millioner kroner.

Kontraktene som er inngått tilsvarer omtrent 900 fartøysdager, altså det totale antallet dager selskapets fartøyer er operativt bundet til kontraktene.

Konstruksjonsskipet «Normand Valiant» er tildelt en fast kontrakt på 1,5 år med Petrobras i Brasil. Oppstart av kontrakten er planlagt i februar 2025, rett etter utløpet av nåværende kontrakt.

Ankerhåndteringsskipet (AHTS) «Normand Sagaris» får en forlengelse av den nåværende kontrakten med Petrobras på 120 dager frem til mars 2025, når fartøyet starter på den tidligere annonserte treårskontrakten med samme kunde, opplyses det.

Den nåværende kontrakten for AHTS-en «Normand Sirius» er samtidig forlenget til august 2025, med opsjon på ytterligere 247 dager. I tillegg er det inngått en ny 60-dagers kontrakt for AHTS-en «Normand Saracen». Begge fartøyene vil ifølge meldingen støtte borekampanjer utenfor kysten av Vest-Australia.

«Normand Valiant», «Normand Sagaris», «Normand Saracen» og «Normand Sirius» er eid av Solstad Maritime Holding, der Solstad Offshore eier 27,3 prosent.