I en analyse fra Clarksons Securities skriver analytiker Frode Mørkedal at han har nedjustert kursmålet for aksjen fra 150 til 120 kroner pr. aksje. Han gjentar imidlertid kjøpsanbefalingen, da aksjen ble omsatt for 102 kroner.

Nedjusteringen reflekterer ifølge analysen vedvarende svakhet i LNG-markedet, der spotratene er på rekordlave nivåer. Selskapets utbytte ble redusert til 0,15 dollar pr. aksje for tredje kvartal, ned fra 0,41 dollar i de seks foregående kvartalene, som følge av en svakere markedsituasjon og begrenset inntjening i spotmarkedet.

For 2025 er 74 prosent av tilgjengelige dager dekket av kontrakter, noe som muliggjør breakeven selv ved dagens lave spotrater. Den første av selskapets to nybygg ble levert i oktober, men mangler fortsatt en langsiktig kontrakt.

Analysefakta Aksje: Cool Company Meglerhus: Clarksons Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 120 (150)

Mørkedal skriver i analysen at Cool Company møtte motvind i tredje kvartal, med et justert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 53,7 millioner dollar, under konsensus på 57,0 millioner dollar.

Nettoresultatet endte på 8,1 millioner dollar, betydelig lavere enn konsensus på 21,2 millioner dollar, blant annet på grunn av tap knyttet til rentederivater.

Selv med utfordrende markedsutsikter, inkludert økt flåtevekst og press på spotrater, ser han positivt på selskapets langsiktige kontraktsdekning og tilpasningsevne. En aksjetilbakekjøpsplan på 40 millioner dollar og refinansiering av bankfasiliteter styrker balansen, mens selskapets langsiktige verdsettelse basert på høyere charterrater gir grunnlag for en kjøpsanbefaling, skriver Mørkedal.

