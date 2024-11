Ratehopp for Jinhui

Fjoråret resulterte i betydelige tap for tørrlastrederiet Jinhui Shipping and Transportation. Men nå tjener selskapet penger igjen.

I tremånedersperioden juli–september leverte Jinhui et driftsresultat på 9,2 millioner dollar, en forbedring på 15,4 millioner dollar fra fjorårets tredje kvartal, da resultatet ble minus 6,3 millioner dollar.

Inntjeningen pr. skip pr. dag økte med 74 prosent til 15.290 dollar, mens den oppnådde raten på samme tid i fjor var 8.796 dollar.

I tillegg til et sterkere fraktmarked for tørrbulk ble resultatet i fjor negativt påvrket av en nedskrivning på 1,9 millioner dollar.

Utvider med malmskip

Mens Jinhui lenge har konsentrert seg om skip i ultramax- og supramax-klassene har det nå valgt også å utvide med to capesize-carriere; store bulkskip som kan frakte jernmalm.

En 181.000-tonner bygget i 2012 er innlemmet i flåten for 30,95 millioner dollar, mens en fire år eldre 178.000-tonner leveres før årsskiftet. Der er prisen oppgitt til 24 millioner dollar.

– Dette markerer et viktig skritt for gruppen siden vi ikke har kjøpt skip i denne størrelsen på mange år, skriver styret i kvartalsrapporten tirsdag.

Rederiet har dessuten som et ledd i fornyelsen av flåten bestilt to ultramax-nybygg i Kina for 34 millioner dollar pr. stykk. Levering av disse er avtalt til 2026 og 2027.

VesselsValue verdsetter dagens flåte på 24 skip til 524 millioner dollar, 144 millioner dollar mer enn den bokførte verdien.

Jinhui er basert i Hongkong og børsnotert i Oslo. Børsverdien av selskapet er 736 millioner kroner etter et marginalt kursfall til 6,70 kroner i tidlig handel tirsdag.