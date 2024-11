Medvind for børsvinner

MPC Container Ships (MPCC)-aksjen har gått som en kule på børsen i 2024. Siden aksjen snudde oppover igjen sent i mars har den steget med over 135 prosent.

– MPCC har vært blant aksjene på Oslo Børs med høyeste direkteavkastning for 2022, 2023 og 2024 med henholdsvis 47, 43 og 36 prosent utbytte, sier adm. direktør Constantin Baack.

Med en kontraktsdekning på henholdsvis 85 og 57 prosent for 2025 og 2026 tyder det meste på at MPCC-aksjonærene vil få betydelig utbytteutbetalinger også de neste to årene.

– Den høye kontraktsdekningen gir stor visibilitet i fremtidig inntjening og styrker vår evne til å levere robuste resultater og utbytter de neste årene. Vi har bevist at vi kan levere på verdiøkende strategier og har en god porteføljestyring, som kommer våre aksjonærer til gode.

OPPTUR: Ratene i containerskipmarkedet har steget kraftig i år. Foto: MPCC

Rateopptur

Ved inngangen til 2024 forventet de fleste analytikere at økt tilbud av skip ville presse ratene nedover i containerskipmarkedet. Det motsatte har skjedd. Ratene har gått i været og er nå oppe i over 40.000 dollar dagen for containerskip med en kapasitet på 2.800 standard 20-fots containere (TEU).

– Når vi ser tilbake på de siste 11 månedene, er hovedårsaken til det sterke markedet omdirigering av fartøyer rundt Kapp det gode håp på grunn av situasjonen i Rødehavet. Dette har resultert i en betydelig lengre reisevei, som har tatt ut kapasitet i markedet og derav mangel på fartøy.

– I tillegg var spesielt tredje kvartal preget av sterk etterspørsel av kapasitet ettersom befraktere sikret kapasitet for å redusere risiko for havneforstyrrelser, forsinkelse og de pågående sikkerhetstruslene, sier Baack.

Utviklingen rundt situasjonen i Rødehavet er viktig for mange av shippingsegmentene, og MPCC har brukt denne perioden til å bygge opp en solid ordrereserve og forberedt selskapet på fremtidige scenarioer.

– En korreksjon vil sannsynligvis påvirke markedet, men vi er godt posisjonert til å agere på markedsmuligheter hvis og når de oppstår.

Sterke resultater

I tredje kvartal satt MPCC igjen med et overskudd på bunnlinjen på sterke 63,7 millioner dollar og så langt i 2024 har MPCC tjent hele 205 millioner dollar.

– Tredje kvartal var et begivenhetsrikt kvartal med robuste finansielle og operasjonelle resultater. Vi hadde en betydelig økning i ordrereservene samt at vi overtok fire toppmoderne eco-fartøy, som vil generere betydelige verdier i årene som kommer. Vi er veldig fornøyde med hva vi utrettet i løpet av tredje kvartal, sier Constantin Baack.