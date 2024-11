Utbytteorgie i Avance Gas

– 26 millioner dollar i nettoresultat fra driften er faktisk bare 4 millioner dollar lavere enn i samme periode i fjor. For årets tre første kvartaler ligger vi faktisk 10 millioner dollar bedre an enn på samme tid i fjor, som var et fantastisk år for oss. Hvem skulle trodd det med tanke på markedet, sier adm. direktør Øystein Kalleklev i Avance Gas.

Kalleklev mener at den store nyheten i tredje kvartalsrapporten er at selskapet har solgt de fire siste nybyggene med en gevinst på 34,2 millioner dollar og at hele gevinsten skal betales ut til aksjonærene.

Etter at Avance Gas i august solgte hele flåten på 12 VLGC-er til BW LPG fortsetter rederiet å pumpe ut utbytte til aksjonærene. I tredje kvartal betaler selskapet ut et utbytte på hele 268 millioner dollar. Så langt i år har utbytteutbetalingene kommet opp i hele 536 millioner dollar.

Videre melder selskapet at virksomheten avvikles med salg av hele flåten på 20 skip i år og at aksjonærene derfor kan forvente seg et saftig utbytte i forkant av dette med cirka 518 millioner dollar av resterende verdier som skal ut til aksjonærene i tillegg til utbytte på 536 millioner dollar for de tre første kvartalene. Dette betyr at investorene kan forvente seg hele 11,7 milliarder kroner i utbytte fra virksomheten i 2024.

Opptur på børsen

Høye utbytteutbetalinger er noe aksjemarkedet liker, og i går formiddag var aksjen opp 5,2 prosent til 109,40 kroner. Justert for utbytte er Avance Gas-aksjen likevel ned nærmere 30 prosent siden aksjen toppet ut på 206 kroner i mai.

I tredje kvartal satt Avance Gas igjen med et overskudd på bunnlinjen på 25,8 millioner dollar sammenlignet med 30,1 millioner dollar i samme periode i fjor. I første og andre kvartal endte overskudd på henholdsvis 146 og 60,6 millioner dollar. Begge disse kvartalsresultatene ble dratt i været av salgsgevinster på henholdsvis 84,9 og 36 millioner dollar.

VLGC-ene i Avance Gas-flåten seilte i gjennomsnitt inn 38.700 dollar dagen i tredje kvartal, sammenlignet med 60.900 dollar dagen i første kvartal og 50.100 dollar dagen i andre kvartal.

Avance Gas leverte resultater som ventet i tredje kvartal. På børsen går aksjen rett til værs etter et gigautbytte på 268 millioner dollar.