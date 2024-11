Det kinesiske tørrbulkskipet Yi Peng 3 har i flere dager blitt anholdt av den dansk marinen i Kattegat. Årsaken er mistanke om at skipet, som var lastet med russisk gjødsel, står bak sabotasjen av to datakabler i Østersjøen sist uke.

Nå skriver Wall Street Journal at skipet angivelig slepte ankeret sitt mer enn 160 kilometer langs havbunnen. Ankeret ble sluppet ut da skipet befant seg i svensk farvann, 17. november rundt 21:00 lokal tid. Det var kort tid før den første kabelen mellom Sverige og Litauen ble skadet. Skipet fortsatte ferden i langt lavere hastighet, ifølge satelittdata.

Rundt 03:00 lokal tid den påfølgende dagen skal skipet ha kuttet den andre kabelen, mellom Tyskland og Finland. Kort tid senere hevet skipet ankeret og fortsatte reisen. Deretter ble det forfulgt av dansk sjøforsvar før det ble stanset.

Russland benekter

Spørsmålet er hvorvidt den kinesiske kapteinen gjordet dette bevisst, og om russisk etterretning står bak. Flere høytstående etterforskere har uttalt at de ikke mistenker at kinesiske styresmakter er involvert i sabotasjen, men at russiske etteretning trolig er involvert.

«Det er høyst usannsynlig at kapteinen ikke la merke til at skipet slapp ut og dro ankeret. Det ville medført lavere fart i flere timer», sier en av etterforskerne i saken.

Russland har selv benektet all involvering i saken. Landet har flere ganger de seneste årene blitt mistenkt for sabotasje eller forsøk på sabotasje av europeisk infrastruktur.

«Dette er absurde og grunnløse anklager», sier Kremlin til WSJ.

Skrudde av sporing

Skipet forlot havnen Ust-Luga vest for St. Petersburg 15. november, før kablene ble skadet 17. og 18. november. Skipet eies av Ningbo Yipeng Shipping, som samarbeider med etterforskerne og har godtatt at skipet stanses i internasjonalt farvann.

Samtidig som ankeret ble sluppet, ble skipets sporingssystem, AIS, skrudd av. Det er en ikke uvant strategi blant skip som er involvert i ulovlig handel, inklusive Russlands «skyggeflåte»

Både ankeret og skroget skal ha synlig skade, ifølge flere kilder. Minst et medlem av mannskapet er russisk.

Yi Peng 3 opererte utelukkende i Kinesisk farvann mellom desember 2019 og mars 2024, før det brått begynte å operere mellom Russland og andre land. Blant annet har skipet fraktet russisk kull til Japan, og skipet har flere ganger lastet i Murmansk