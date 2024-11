Golden Ocean falt 8,8 prosent til 111,75 kroner etter kvartalsrapporten onsdag. Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi fikk et resultat på 56,3 millioner dollar i tremånedersperioden juli-september og betaler ut 0,30 dollar i utbytte.

Analytiker Jon Nikolai Skåland i SEB er positiv til tørrlastshipping og forventer betydelig vekst i jernmalmproduksjon fra Guinea, Brasil og Australia, noe som vil fortrenge kinesisk innenlands produksjon med høye kostnader. Dette ventes å øke etterspørselen etter tørrlastskipskapasitet med 10 til 11 prosent over de neste tre årene.

Skåland ser strukturelle endringer i sektoren, hvor lavere jernmalmpriser og økte sjøbårne importvolumer til Kina kan skape et gunstig marked. Selv om han er positiv til de langsiktige utsiktene, forventer han at 2025 vil gi mer attraktive inngangspunkter.

Analysefakta Aksje: Golden Ocean Group

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Hold (Hold)

Kursmål: 130 (125)

SEB oppjusterer kursmålet til 130 kroner, opp fra 125 kroner, basert på en kombinasjon av omtrent 0,9 ganger NAV og 7,5 ganger estimert inntjening per aksje for perioden 2024-2026.

Til tross for at estimert driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) for 2024 er nedjustert med 6 prosent, forventes en økning på 8 til 17 prosent for 2025-2026, basert på capesize-rater mellom 26,5 og 28 tusen dollar per dag.

SEB gjentar sin holdanbefalingen men hever kursmålet fra 125 til 130 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.