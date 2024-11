I en analyse fra Clarksons skriver analytiker Frode Mørkedal at Hafnia har opplevd en utfordrende periode som følge av svakere rater for produkttankere enn forventet. Til tross for at en del av kursnedgangen kan forklares med svak markedsutvikling, fremstår rabatten til underliggende verdier som overdrevet.

Analysefakta Aksje: Hafnia

Meglerhus: Clarksons

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 95 (115)

Onsdag rapporterte Hafnia et EBITDA-resultat på 257 millioner dollar i tredje kvartal 2024, som var i tråd med konsensus, og har så langt sikret en dekning på 71 prosent i fjerde kvartal til 24.000 dollar pr. dag.

Ved en aksjekurs på 61 kroner er det priset inn en nedgang i verdiene på nesten 30 prosent, noe analytikeren anser som for pessimistisk. Til tross for flere utfordringer gjentar Mørkedal sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som han nedjusterer kursmålet fra 100 kroner til 95 kroner.

Videre peker Mørkedal på at Hafnia har styrket sin utbyttekapasitet, med en utbetaling på 0,379 dollar pr. aksje (90 prosent av overskuddet), samtidig som et tilbakekjøpsprogram på 100 millioner dollar er annonsert.

Torsdag omsettes aksjen for 62,75 kroner, opp 2,5 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.