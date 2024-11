Brutalt kursfall for Nordic American Tankers

Tankaksjer har fått kraftig juling på børsene verden over de seneste månedene, og New York-noterte Nordic American Tankers (NAT) er intet unntak i så måte. Siden aksjekursen snudde nedover igjen i slutten av mai, etter en lang periode med oppgang, er aksjen ned rundt 35 prosent.

Tankmarkedet har vært overraskende svakt de seneste månedene og da spesielt i stortank, men heller ikke suezmax-markedet, der NAT har 20 skip i arbeid, har fått det ventede løftet inn i høst- og vintersesongen.

Resultatfall

I tredje kvartal satt NAT igjen med et overskudd på bunnlinjen på 8,7 millioner dollar, sammenlignet med 21,6 millioner dollar i andre kvartal og 7,5 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

I perioden fra juli-september endte den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen på 30.656 dollar dagen pr. skip, sammenlignet med 36.600 dollar pr. dag i første kvartal. NAT har driftskostnader på skipene på rundt 9.000 dollar dagen.

NAT-aksjen steg jevnt og trutt på New York-børsen fra februar 2022 og frem til slutten av oktober i fjor. Aksjen var oppe i overkant av 220 prosent i løpet av denne perioden. Etter et nitrist 2021, med snittrater i suezmax-markedet på under 4.000 dollar dagen, har det vært «eventyrinntjening» både i 2022, 2023 og så langt i 2024 sitter det Herbjørn Hansson-kontrollerte tankrederiet igjen med et overskudd på meget solide 45,3 millioner dollar på bunnlinjen.

109 kvartaler med utbytte

Suezmax-rederiet betaler ut et utbytte på 0,04 dollar pr. aksje i andre kvartal, sammenlignet med 0,12 dollar pr. aksje i første kvartal og andre kvartal. NAT har dermed klart det kunststykket å levere utbytte til aksjonærene i 109 kvartaler på rad. Rederiet har betalt ut i overkant av 50 dollar pr. aksje i utbytte siden børsnoteringen i New York i september 1995.