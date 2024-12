Opptur for BW LPG

I tredje kvartal endte overskuddet på 120,5 millioner dollar, som var 35,5 millioner dollar bedre enn i andre kvartal, men betydelig svakere enn i første kvartal i år og i fjerde kvartal i fjor da rederiet satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på henholdsvis 149,8 og 161,8 millioner dollar. Fjerde kvartalsresultatet i fjor var det beste kvartalsresultatet i rederiets historie.

Snittraten for VLGC-ene endte på 46.820 dollar dagen, mens snittraten i andre kvartal endte på 49.660 dollar dagen. Rekorden fra fjerde kvartal i fjor lå på 75.000 dollar dagen.

Volatilt på børsen

BW LPG gikk som en kule på børsen i fjor i et til tider brennhett LPG-marked. Så langt i år har utviklingen i LPG-markedet vært mer blandet og tidligere i sommer var ratene nede under 30.000 dollar dagen. I høst har imidlertid markedet i noen grad tatt seg opp igjen og rtene er nå oppe på rett i underkant av 40.000 dollar dagen for moderne eco-tonnnasje,

På børsen har svingningene i aksjekursen også vært relativt store. Etter en litt tung start på året gikk BW LPG som en kule fra mars og frem til den toppet ut på 220 kroner i juni. Siden har pilene i stor grad pekt nedover og kursen er nå nede i rundt 134 kroner. Justert for utbytte er BW LPG-kursen ned rett i overkant av 25 prosent i løpet av det seneste halve året.

BW LPG (Mill. dollar) 3. kv./24 3. kv./23 Driftsinntekter 220,4 308,7 Driftsresultat 139,2 128,2 Resultat før skatt 138,6 122,4 Resultat etter skatt 120,5 122,3



Saken oppdateres