Rått tradingresultat fra BW LPG

BW LPG har tjent rått med penger på frakt av LPG de seneste årene. I tredje kvartal var det derimot BW Product Services som sto for brorparten resultatet på 120,5 millioner dollar. BW Product Services satt igjen med et overskudd på hele 71 millioner dollar i tredje kvartal.

Product Services trader på prisdifferanser på LPG mellom geografiske regioner og da spesielt mellom USA og Asia/Europa. Selskapet tar ikke posisjoner på om prisen på LPG går opp eller ned, men balanserer fysiske lasteposisjoner i forskjellige regioner mot shippingeksponering og bruker derivater for å håndtere markedsrisikoen.

– Vår nyere tradingvirksomhet i Product Services har et meget godt regnskapsmessig kvartal på grunn av kraftig økning i verdsettelsen av tradingporteføljen. Denne vil realiseres i løpet av de neste kvartalene og her kan verdiene øke ytterligere eller reduseres avhengig av markedet, sier adm. direktør Kristian Sørensen i BW LPG.

RATENEDTUR: Ratene i VLGC-markedet er mer enn halvert siden i fjor høst. Foto: BW Group

Svakere LPG-marked

VLGC-markedet har vært betydelig svakere de seneste to kvartalene enn i første kvartal i år og i fjerde kvartal i fjor. Dette markedet har ifølge Sørensen tre sterke drivere som er LPG-eksport fra USA, tilgangen på transit-slots for VLGC-er i Panamakanalen og LPG-eksport fra Midtøsten. I tillegg er det kun 13 skip for levering i 2025. For øyeblikket er det kun økningen i amerikansk eksport av LPG som driver markedet, ettersom aktiviteten i Midtøsten er stabil frem til 2026, mens det er god tilgjengelighet av transit-slots i Panamakanalen.

– Selv om markedet kun fyrer på én sylinder er spotmarkedet i US Gulf på rundt 40.000 dollar pr. dag. Det som vil drive VLGC-markedet umiddelbart oppover er mer trafikk i Panama fra container, LNG og andre shippingsegmenter, som vil føre til at flere VLGC-er må seile den mye lengre ruten rundt Sør-Afrika mellom USA og Asia, sier BW LPG-sjefen.

Volatilt på børsen

Etter et eventyrlig fjorår på Oslo Børs og en meget sterk start på 2024, har BW LPG falt med 25 prosent på børsen det seneste halve året.

– Markedet bestemmer prisingen effektivt på bakgrunn av selskapets forventede inntjening og det er jo ikke til å stikke under en stol at vi kom fra et meget høyt VLGC-marked med rater på 100.000 dollar pr. dag. I det siste halvåret har ratene fluktuert mye på lavere nivåer , men dagens spotmarked på rundt 40.000 dollar i US Gulf er fortsatt solid sett imot vår cash-break-even på 22.800 dollar pr. dag, sier Kristian Sørensen.