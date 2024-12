Wallenius Wilhelmsen forventer et justert resultat før av- og nedskrivinger (ebitda) for inneværende år på mellom 1,88 og 1,91 milliarder. Det representerer en økning på 4 til 6 prosent sammenlignet med 2023.

I 2025 ser bilskipsrederiet en videre økning på mellom 5 og 10 prosent.

«Vi forventer at 2025 blir et nytt solid år for Wallenius Wilhelmsen basert på lastvolumer og kontraktsdekning. Selv om vi ser noen tegn på svakhet i bilsegmentet, ser vi potensial for at volumene kan ta seg opp igjen i 2025, ettersom flere bilprodusenter har redusert produksjonen i andre halvår av 2024 for å balansere lagerbeholdningen», skriver selskapet.

Børsopptur

Selskapet la frem tall for tredje kvartal i slutten av oktober. Det viste et resultat på 259 millioner dollar.

Wallenius Wilhelmsen har tjent solid med penger de seneste årene i et til tider knallsterkt bilskipmarked, selv om resultatene ikke alltid har nådd opp til forventningene. På børsen har pilene stort sett pekt oppover etter at aksjekursen bunnet ut på 8 kroner i mars 2020. Så langt i år er totalavkastningen på over 34 prosent, og aksjen handles nå til over 100 kroner.