Mandag var Wallenius Wilhelmsen ute med en markedsoppdatering, noe som førte til et kursfall på nesten syv prosent før aksjen sluttet på 96,15 kroner.

Ledelsen forventer et justert EBITDA-resultat i størrelsesorden 1,88-1,91 milliarder dollar i 2024, noe som er en økning på 4-6 prosent sammenlignet med 2023. For 2025 ser forventer rederiet en vekst på 5-10 prosent.

Nye kursmål

Nå er både SEB og Arctic Securities ute med nye analyser, hvor begge meglerhusene kutter kursmålet på aksjen. Førstnevnte senker kursmålet fra 145 til 100 kroner, samtidig som analytiker Jon Nikolai Skåland nedgraderer aksjen fra kjøp til hold.

Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie er betydelig mer optimistisk. Han anbefaler kjøp av aksjen, mens han kutter kursmålet fra 161 til 153 kroner.

SEB

«Ingen nåde», er dommen fra Skåland etter at guidingen for 2024-2025 kom inn svakere enn forventet, noe markedet reagerte negativt på. Han ser ingen umiddelbare triggere som kan gi en reprising av aksjen, og understreker at selskapet er i en krevende markedssituasjon.

Analysefakta Aksje: Wallenius Wilhelmsen

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Hold (Kjøp)

Kursmål: 100 (145)

«Vi innrømmer at vårt positive syn på Wallenius Wilhelmsen i forkant av den oppdaterte guidingen var feil», skriver Skåland i analysen.

Selv om en høy kontraktsdekning gir en viss beskyttelse for inntjeningen, frykter SEB at en sterk flåtevekst, fallende rater og tøffere tider for bilfrakt vil tynge aksjen fremover.

Arctic Securities

Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie skriver i sin analyse at «katten er ute av sekken» etter ukens oppdatering, og at fokus nå kan rettes mot Wallenius Wilhelmsens betydelige utbyttepotensial i tiden fremover. Han utelukker heller ikke tilbakekjøp av aksjer.

Analysefakta Aksje: Wallenius Wilhelmsen

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 153 (161)

Skeie forventer at ledelsen vil adressere kapitalallokeringen i forbindelse med fjerdekvartalsrapporten, noe som kan være en positiv katalysator for aksjen.

Analytikerens kursmål tilsvarer en P/E på henholdsvis 6,3, 4,3 og 4,7 ganger for årene 2024, 2025 og 2026, med en antatt utbytteavkastning på 19 prosent for 2025 og 17 prosent for 2026.

Tirsdag omsettes aksjen for 92,50 kroner, ned 3,3 prosent.