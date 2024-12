Ratene har falt over 60 prosent den siste måneden

Onsdag faller capesizeratene 5,4 prosent til 10.300 dollar, ifølge tall fra Clarksons. Panamaxratene faller 1,9 prosent til 8.600 dollar, mens ultramaxratene faller 0,6 prosent til 12.000 dollar.

I løpet av den siste uken har capesizeratene falt 10,2 prosent, mens de er ned 60,9 prosent i løpet av den siste måneden.

Lav aktivitet

«Meglere melder om lav aktivitet i Stillehavet, med kun én gruveoperatør aktiv i markedet som fokuserer på fremtidige datoer. Kraftig regn i Pilbara-regionen i Australia i helgen har forstyrret gruvevirksomheten i området, som står for hoveddelen av Australias jernmalmproduksjon. Reuters rapporterte i går at BHP måtte stanse produksjonen ved to viktige gruver i regionen på grunn av været, men har siden gjenopptatt driften», skriver Clarksons i en rapport.

På Oslo Børs stiger Golden Ocean 1,6 prosent, 2020 Bulkers er opp 0,5 prosent, Belships stiger 0,8 prosent mens Jinhui Shipping stiger 1,0 prosent.

Baltic Dry-indeksen faller 2,4 prosent

Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, faller 2,4 prosent til 1.028 poeng. Indeksen, som utarbeides av London-baserte Baltic Exchange, var oppe i all-time high 20. mai 2008, da den nådde 11.793 poeng, mens all-time low fant sted 10. februar 2016, da den var nede i 290 poeng.

Baltic Dry-indeksen betraktes som en indikator for global økonomisk aktivitet, da den reflekterer etterspørselen etter frakt av råvarer.