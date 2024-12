Torsdag varslet børsnoterte Stainless Tankers at rederiet har inngått avtale om å selge de to japansk-bygde 20.000-tonnerne «Marmotas» og «Monax» med levering i februar og april.

De snart 20 år gamle skipene har vært sirkulert for salg en periode og går nå ut av flåten for til sammen 31,2 millioner dollar. Det er nær 3 millioner dollar mindre enn hva VesselsValue vurderer verdien av fartøyene til, men vel 4 millioner dollar mer enn de ble kjøpt for i november i fjor.

På børsen ble Stainless Tankers-aksjen midt på dagen fredag handlet opp 5,84 prosent til 54,40 kroner. I august var det omsetning i aksjen for opptil 69 kroner.

I november kuttet Fearnley Securities kursmålet fra 81 til 77 kroner, men valgte å opprettholde sin kjøpsanbefaling på rederiet. Både Fearnleys og Clarksons Securities venter at pengene som frigjøres ved salget vil bli brukt til å øke utbyttet.

– Opportunistisk

Selskapet gikk på børs i fjor med tro på stigende skipsverdier og planer om å etter hvert selge flåten med en pen gevinst.

Våren 2023 ble det presentert som et opportunistisk spill på forventninger om en videre markedsoppgang for kjemikalietankskip.



Private equity-fondet Tufton Investment Management i London var initiativtager til etableringen.

Selskapet hentet opprinnelig 67 millioner dollar i en emisjon til kurs 5 dollar.