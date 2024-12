Golar LNG tar fullt eierskap i FLNG Hilli

Golar LNG har kjøpt opp de gjenværende minoritetspostene i «FLNG Hilli» fra Seatrium og Black & Veatch, og har nå fullt eierskap i gassproduksjonsenheten, opplyser selskapet i en børsmelding julaften.

Oppkjøpet omfatter alle tredjepartsinteresser, og transaksjonen har en verdi på 90,2 millioner dollar, hvorav 59,9 millioner dollar er i egenkapital og 30,3 millioner dollar representerer en andel i eksisterende gjeldsforpliktelser knyttet til «FLNG Hilli».

Avtalen trer i kraft 1. januar 2025.

– Vi er glade for å ta fullt eierskap i «FLNG Hilli». Det økte eierskapet vil gi umiddelbar kontantstrøm og forventes å bidra med cirka 0,5 milliarder dollar i justert EBITDA-backlog, sier Golars konsernsjef Karl-Fredrik Staubo.

Er i Kamerun

«FLNG Hilli» er for tiden kontraktfestet til Perenco i Kamerun frem til juli 2026. Deretter er planen å flytte skipet til Argentina for et 20-års kontrakt med Southern Energy, et konsortium av ledende naturgassprodusenter i Argentina. Kontrakten forblir betinget av flere forhold, inkludert en eksportlisens og miljøvurdering.

Ifølge Golar LNG har «FLNG Hilli» helt siden oppstarten i 2018 levert markedsledende operasjonell oppetid og har levert 124 LNG-lastebiler, totalt mer enn 8,5 millioner tonn LNG.

I tillegg har Golar og Seatrium blitt enige om å løse utestående saker, noe som resulterer i en betaling på 7 millioner dollar fra Golar til Seatrium. Dette omhandler en bonus knyttet til Hilli Train 3 og oppgjør for tidligere arbeid relatert til Golar-eide LNG-skipet «Golar Gandria». Etter disse oppgjørene er det ingen utestående kontraktsforhold mellom Seatrium og Golar.