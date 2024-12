Et lasteskip som opererte under det russiske forsvarsdepartementets logistikkflåte sank lille julaften i internasjonalt farvann mellom Spania og Algerie, melder Financial Times.

Skipet var på vei fra St. Petersburg til Vladivostok via Suezkanalen.

142 meter

Skipet, som heter «Ursa Major», sank etter en eksplosjon i maskinrommet. To besetningsmedlemmer er fortsatt savnet, mens 14 andre ble reddet og fraktet til den spanske havnen Cartagena, opplyser det russiske utenriksdepartementet.

«Ursa Major» ble bygget i 2009, men ble underlagt amerikanske sanksjoner i 2022 etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Skipet har en lengde på 142 meter og en lastekapasitet på 1.200 tonn, og var det største skipet kontrollert av Oboronlogistika, et russisk logistikkselskap som er eid av det russiske forsvarsdepartementet, skriver FT.

Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet har logistikkselskapet vært involvert i den «ulovlige beslagleggelsen og okkupasjonen av Krym siden 2014» og fraktet våpen for den russiske regjeringen.



Var på statlig oppdrag

Russiske myndigheter opplyser at skipet tidligere har transportert last mellom Russland og Iran i Det kaspiske hav, før det ble omplassert til ruter knyttet til Syria.

Skipet transporterte kraner og utstyr for isbrytere til Vladivostok som en del av et «statlig oppdrag» for å utvikle den nordlige sjøruten, skriver Oboronlogistika på nettsidene sine.

Russland har i senere tid forsøkt å løfte frem den nordlige sjøruten som et raskere alternativ til Suezkanalen for frakt til Kina, Russlands største handelspartner. Ruten ligger helt innenfor arktiske farvann, men er blitt mer farbar i sommermånedene på grunn av klimaoppvarmingen. Ifølge FT skal en standard reise fra den russiske havnen Primorsk i Østersjøen til Kina via Suezkanalen ta 45 dager, mens den nordlige sjøruten skal kun ta 35 dager.