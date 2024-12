Shippinganalytikerne i meglerhuset ABG Sundal Collier anslår at raten i den nye avtaleperioden ligger rundt 65 dollar pr. kubikkmeter last med et årlig volum på 12-14 millioner kubikkmeter.

Ved den forrige fornyelsen, for tre år siden, ble det opplyst at inntjeningen var ventet å være den samme i kontrakten som skulle tre i kraft 1. januar 2022 som i avtalen den erstattet.

Det skal også være innarbeidet en justeringsfaktor for utviklingen i drivstoffkostnadene i avtaleperioden.

Wallenius Wilhelmsens investorkontakt Anders Redigh Karlsen vil ikke gi detaljer om betalingen ut over de runde formuleringene som er benyttet i børsmeldingen fredag.

VERDENSOMSPENNENDE: Et bilskip fra Wallenius Wilhelmsen, her ved en terminal i Australia. Foto: Wallenius Wilhelmsen

– For oss er dette en strategisk viktig avtale som sikrer selskapet store lastevolumer ut av Asia og en positiv justering av fraktratene, sier Karlsen.

– Kontrakten bekrefter Wallenius Wilhelmsens sterke posisjon i Korea og sementerer vårt langvarige partnerskap med Hyundai Motor Group, sier konsernsjef Lasse Kristoffersen i Wallenius Wilhelmsen.

Børsverdi nær 40 mrd.

Put- og call-avtalen knyttet til Hyundal Motor Groups 20 prosent eierandel i Eukor forblir uendret og har ikke vært en del av forhandlingene, opplyses det.

Ved 15-tiden fredag var Wallenius Wilhelmsen-aksjen opp 1,82 prosent til 94,20 kroner. Det gir selskapet en markedsverdi på rett under 40 milliarder kroner.

På topp, i slutten av september, ble bilskipsaksjen omsatt for årshøyeste på 140,70 kroner.

Fredag nedjusterte Pareto Securities kursmålet på Wallenius Wilhelmsen til 148 kroner fra 159 kroner og gjentok sin kjøpsanbefaling på aksjen.

ABG Sundal Colliers Petter Haugen har en «hold»-anbefaling med et kursmål på 84 kroner etter at han nylig nedgraderte bilskips- og logistikkaksjen.

Les også Wallenius Wilhelmsen bidrar mest Resultatbidraget fra Wallenius Wilhelmsen står for to tredjedeler av overskuddet i Wilh. Wilhelmsen Holding.