Hansa Tankers-sjefen fikk julekort fra houthiene

Hansa Tankers-sjef Hans Solberg fikk julekort fra houthiene, skriver Kystens Næringsliv.

Pooloperatøren, som har både norske og utenlandske redere i samseilingspoolen, måtte i fjor begynne å omdirigere alle skipene sine fra Rødehavet via Kapp det gode håp på grunn av houthienes angrep.

Det var da Solberg mottok følgende julekort fra Houthi-piratene: «Hei. Ingen grunn til engstelse. Deres skip i Rødehavet er trygge. Vi angriper kun amerikanske, britiske og israelske skip. Dere kan bare komme og seile i Rødehavet.»

– Vi svarte ikke, og slet med å ta det alvorlig etter at houthiene hadde truffet to av våre skip mens rakettene som ble fyrt mot et tredje skip ble skutt ned av anti-skyts fra den franske og amerikanske marinen, sier Solberg til Kystens Næringsliv.

– Angrepene i Rødehavet var alvorlige. Heldigvis gikk ingen liv tapt, men det var kun tilfeldigheter. For oss som drifter skip over hele verden gikk angrepene også rett inn i økonomien til oss og våre kunder, på grunn av omveien alle skipene måtte ta rundt Kapp det gode håp, sier Hansa Tankers-sjefen.