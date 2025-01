Russiske tankere: Ligger helt i ro utenfor Kina

183 skip involvert i russisk energieksport og lagring.

Oljeselskapene Gazprom Neft og Surgutneftegaz.

Forsikringsselskapene Ingosstrakh og Alfastrakhovani, som dekker de fleste skipene på fraktruten mellom Russland og India.

Russiske oljetradere, oljeserviceaktører og ledere.

Det innebærer at det er ulovlig å bruke sanksjonerte skip til oljefrakt, selv om oljen omsettes for mindre enn 60 dollar fatet, som er pristaket innført for russisk olje.

Tankerne som ble lastet opp før den 10. januar, har frem til 27. februar å losse av skipene.

Rosneft og de største oljetradingselskapene som leverer russisk olje, ble imidlertid spart.